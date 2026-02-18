‘आयटीआय’च्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण
‘आयटीआय’च्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण
मुंबई, ता. १८ : राज्यातील आयटीआयच्या दोन लाख विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने आपत्ती व्यवस्थापनाचे निःशुल्क प्रशिक्षण देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या ‘अनिरुद्धाज अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट’ आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात आज सामंजस्य करार करण्यात आले.
जनसेवेच्या भावनेतून आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून देशसेवेचे काम आयटीआयमध्ये होत असल्याचे प्रतिपादन कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या वेळी केले. आपत्तीच्या वेळी मानवी सुरक्षेला प्राधान्य देऊन त्यात तरुणांचा सहभाग वाढवून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाला सहकार्य करण्यासाठी आपत्ती बचावकार्य यंत्रणा तयार करता येईल. आपत्तीचे व्यवस्थापन आणि बचावकार्य याचे प्रशिक्षण प्रत्येक नागरिकाने घेतले पाहिजे, असेही लोढा यांनी सांगितले. या वेळी अकादमीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मंत्री, व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेशमुख आदी उपस्थित होते.
