रस्ते धुलाई जोरात
मुंबईत रस्ते धुलाई जोरात
जेटिंग मशीनसह पाण्याचे टँकर पालिका भाडेतत्त्वावर घेणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी धुळीचे कण हवेत पसरू नयेत, यासाठी रस्ते धुलाईचे काम पालिका प्रशासनाने मुंबईत हाती घेतले आहे. रस्ते धुलाईच्या कामाला गती देण्यासाठी आता जेटिंग व्यवस्थेसह पाण्याचे टँकर भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. सध्या पाच हजार लिटर क्षमतेचे ७२ पाणी टँकर आणि नऊ हजार लिटर क्षमतेचे ५४ टँकर अशा एकूण १२६ टँकरचा वापर करण्यात येत आहे; मात्र भाडेतत्त्वावर जेटिंग व्यवस्थेसह पाण्याचे टँकरमुळे रस्ते धुलाईच्या कामाला वेग येईल, असा विश्वास पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.
प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने ‘डीप क्लिनिंग’ मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत मुंबईतील रस्त्यांची पाण्याने सफाई करण्यात येत आहे. वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांवरील धूळ दाबण्यासाठी आणि हवेत पुन्हा उडणाऱ्या धुळीच्या कणांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रस्ते धुण्यासाठी पाण्याच्या टँकरची संख्यावाढीवर भर दिला आहे. पाण्याच्या टँकरच्या माध्यमातून प्रमुख रस्ते, द्रुतगती मार्ग, वाहतूक चौक आणि बांधकाम सुरू असलेल्या परिसरात नियमित पाणी फवारणी केली जात आहे. रस्त्यांवरील साचलेली धूळ हवेत उडू न देणे, यासाठी पाण्याच्या टॅंकरने रस्त्यांवर पाण्याचा मारा केला जातो. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे वायू गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.
