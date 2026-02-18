कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करा
एशियाटिक निवडणूकप्रकरणी न्यायालयाची सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक लवकर घेण्यासाठी ‘एशियाटिक टुमारो’ गटाने केलेली हस्तक्षेप याचिका ऐकण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १८) नकार दिला. या वादाप्रकरणी यापूर्वीही याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी अन्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्याची दखल घेऊन याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली.
एशियाटिक सोसायटीच्या भवितव्यासाठी प्रलंबित ठेवलेली निवडणूक लवकर घ्यावी, अशी मागणी सोसायटीचे माजी उपाध्यक्ष आणि भाजपचे माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन केली होती. त्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एशियाटिक टुमारो’ या गटाचे सदस्य अभिजित मुळ्ये यांनी वकील नील हेळेकर आणि धृती दातार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका केली होती. न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्यासमोर बुधवारी प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्या वेळी मतदार नोंदणीवरून झालेल्या वादाप्रकरणी याआधी केलेली याचिका निकाली काढल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि हस्तक्षेप याचिका करता येणार नाही, असे नमूद करून अन्य कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
एकतर्फी निर्णय घेऊन सोसायटी व्यवस्थापनाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक बेकायदा प्रलंबित ठेवली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेसह निवडणुका घेणे अनिवार्य असताना उच्च न्यायालयाच्या तांत्रिकदृष्ट्या दिलेल्या एका निकालाचा आधार घेऊन व्यवस्थापनाने ८ नोव्हेंबरला निवडणूक पुढे ढकलली. तसेच धोरणात्मक निर्णयाला बंदी असताना व्यवस्थापनाने असे निर्णय घेऊन लाखो रुपयांचा खर्च केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला हाेता.
