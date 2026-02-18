सहावे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन व्हिएतनाम येथे
व्हिएतनाममध्ये सहावे
आंबेडकरवादी साहित्य संमेलन
अध्यक्षपदी डॉ. सुनील रामटेके यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः सहावे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथे २१ व २२ मार्चला आयोजित करण्यात आले आहे. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सुप्रसिद्ध नाटककार, कवी आणि समीक्षक डॉ. सुनील रामटेके यांची एकमताने निवड करण्यात आली. संमेलनाचे उद्घाटन हनोई विद्यापीठातील भाषाशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. ली. व्हॅन चॅन यांच्या हस्ते होणार आहे.
संमेलनाला प्रमुख अतिथी म्हणून डॉ. थॉन थ्रूऑग, डॉ. ट्रॅन थी थॅन वॅन, डॉ. होऑग मिन्ह सन, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे सदस्य डॉ. राजेश गायकवाड यांच्यासह अनेक साहित्यिक, विचारवंत उपस्थित राहणार आहेत. संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष समाजशास्त्रज्ञ डॉ. जगन कराडे, तर डॉ. दीपककुमार खोब्रागडे हे अध्यक्षपदी असणार आहेत. जवळपास ५०० प्रतिनिधी या संमेलनात सहभागी होत आहेत. दोन दिवसांच्या या संमेलनात आंबेडकरवादी साहित्यावर विविध परिसंवाद, कविसंमेलन, कथाकथन, नाटकाचे सादरीकरण, विविध ग्रंथांचे प्रकाशन होणार आहे.
