अध्यक्षाची माहिती आणि कोट
प्रभाकर शिंदे
स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी भाजपने शिवसेनेतून भाजपमध्ये आलेले प्रभाकर शिंदे हे पाचव्यांदा नगरसेवक झाले आहेत. त्यांनी शिवसेनेत महापौर परिषदेवर काम केले आहे. तसेच, त्यांनी शिवसेनेतून महापालिका सभागृहात अनेक वर्षे सभागृह नेतेपदी काम केले आहे. त्याचप्रमाणे, स्थायी समितीवर १३ वर्षे त्यांनी कामकाज केले आहे.
संध्या दोशी
नगरसेविका संध्या दोशी यांना शिवसेनेने (शिंदे) सुधार समिती अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. त्या चार वेळा नगरसेवकपदी विजयी झाल्या आहेत. पूर्वी त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात होत्या. त्यानंतर त्या शिवसेनेत (अखंड) आल्या. त्यांना शिक्षण समिती अध्यक्षपद देण्यात आले होते. आता त्यांची एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश घेतला आणि नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या. त्यामुळे पक्षाकडून त्यांना सुधार समिती अध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे.
तृष्णा विश्वासराव
शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या तृष्णा विश्वासराव यांना या वेळी बेस्ट समिती अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्या पूर्वीच्या मूळ शिवसेनेतून तीन वेळा निवडणूक लढवून जिंकून आल्या आहेत. त्यांनी सभागृहनेतेपदी काम केले होते. मात्र, २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. या वेळी त्यांनी शिवसेनेत (शिंदे) प्रवेश करीत निवडणूक जिंकली. त्यांना बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदी प्रथमच संधी देण्यात आली आहे.
राजेश्री शिरवाडकर
भाजपच्या नगरसेविका राजेश्री शिरवाडकर या तिसऱ्यांदा नगरसेवकपदी निवडून आल्या आहेत. या वेळी त्या महापौरपदाच्या उमेदवार म्हणून प्रथम आघाडीवर होत्या. त्यांची महापौरपदाची संधी हुकली तरी भाजपने राजेश्री शिरवाडकर यांना शिक्षण समिती अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे.
---------------
कोट
पालिका भ्रष्टाचारमुक्त करणार- प्रभाकर शिंदे
भ्रष्टाचारमुक्त मुंबई महापालिका करण्याचे भाजपचे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी आम्ही प्रभावीपणे करणार असल्याचे प्रभाकर शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. विरोधकांनी जर जनहिताचे मुद्दे मांडले, सूचना केल्यास, प्रस्ताव मांडल्यास त्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.