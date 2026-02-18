गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून सव्वा कोटींची फसवणूक
अंबरनाथ (वार्ताहर) : औषध कंपनीत गुंतवणुकीवर मोठा परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखवून एका व्यावसायिकाची एक कोटी सात लाख ७२ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रोहित कुमार विश्वकर्मा यांच्या तक्रारीवरून ‘वैलनेक्स लाइफ सायन्स प्रा. लि.’चे संचालक कृष्णकुमार मिश्रा व इतरांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. ३० लाख गुंतवल्यास दरवर्षी आठ लाख परतावा देण्याचे आश्वासन देत वेळोवेळी रक्कम उकळण्यात आली. केवळ ६५ लाख परत करून उर्वरित रक्कम अपहार केल्याचा आरोप आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
