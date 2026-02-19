विरार बोळींज येथील राममंदिर तलावात बुडून १४ वर्षीय मुलाचा मृत्यू
तलावात बुडून १४ वर्षीय मुलाचा मृत्यू
बोळिंज, ता. १९ (बातमीदार) ः विरार पश्चिम येथील बोळिंज परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. येथील राममंदिर तलावात पोहायला गेलेल्या एका १४ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू झाला आहे. अर्णव विनायक पाटील असे या मृत मुलाचे नाव असून, तीन तासांच्या शोधकार्यानंतर मृतदेह सापडल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्णव हा इयत्ता आठवीमध्ये शिकत असून त्याचे वडील विनायक पाटील हे रिक्षाचालक आहेत. अर्णव पोहण्यास गेलेला राममंदिर तलाव वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत येतो. सध्या संबंधित तलाव वापरासाठी बंद करण्यात आला असतानाही, अर्णव त्याच्या काही मित्रांसह तिथे गेला होता. तलाव बंद असतानाही या मुलांनी आत प्रवेश केला आणि पोहण्यासाठी तलावात उड्या मारल्या.
पोहत असताना अर्णवचे इतर मित्र सुखरूप बाहेर आले; मात्र अर्णवला पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो बाहेर येऊ शकला नाही आणि पाण्यात बुडाला.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी आणि प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. बोळिंज पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक (एसपीआय), वसई-विरार महापालिकेचे उपमहापौर मार्शल लोपिस, स्थानिक नगरसेवक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी उपस्थित होते. तलावात अर्णवचा शोध घेण्यासाठी बचावकार्य युद्धपातळीवर अनेक तास हे शोधकार्य सुरू होते. मुलाच्या अशा अपघाती मृत्यूने पाटील कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
