पिवळं, दुर्गंधीयुक्त पाणी अन् वाढते आजार
उल्हासनगरमध्ये दूषित पाणीपुरवठा
दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात; पाणीपुरवठा विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर संताप
उल्हासनगर, ता. २२ (वार्ताहर) : पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा हक्क असताना उल्हासनगरमधील नागरिकांना मात्र दूषित पाण्यामुळे आजारपणाशी झुंज द्यावी लागत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शहराच्या विविध भागांत पिवळसर आणि तीव्र दुर्गंधीयुक्त पाण्याचा पुरवठा होत असून, यामुळे लहान मुले आणि वृद्धांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या परिस्थितीमुळे महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग नेमका करतोय काय, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विशेषतः उल्हासनगर-४ मधील संतोषी माता कॉलनी परिसरात मागील पाच महिन्यांपासून दूषित पाण्याचा प्रश्न उग्र झाला आहे. नळाला येणारे पाणी इतके पिवळे आहे की, कपडे धुतल्यावर त्यावरही पिवळट डाग पडत आहेत. पाण्याला येणाऱ्या घाण वासामुळे ते पिणे तर सोडाच, पण दैनंदिन वापरासाठी वापरणेही अशक्य झाले आहे. या दूषित पाण्यामुळे परिसरात पोटाचे विकार, उलट्या, जुलाब, ताप आणि त्वचारोगांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. नागरिकांना नाइलाजास्तव खासगी डॉक्टरांकडे धाव घ्यावी लागत असून, आर्थिक आणि शारीरिक अशा दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
प्रशासनाची उदासीनता आणि नागरिकांचा रोष
आम्ही वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन गाढ झोपेत आहे. तक्रार केल्यावर केवळ नावापुरती पाहणी होते, मात्र समस्या कायम राहते. आम्ही कर भरतो तो काय दूषित पाणी पिण्यासाठी, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक करीत आहेत. संतोषी माता कॉलनीतील नागरिकांनी या त्रासाला कंटाळून शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका कांता पवार यांच्याकडे धाव घेतली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पवार यांनी तातडीने पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाचारण केले. दूषित पाण्याचे नमुने दाखवून त्यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले आणि हा प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवण्याचे कडक निर्देश दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.