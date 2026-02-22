बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचा सातबारा परत मिळवण्यासाठी लढा
बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचा सातबारा परत मिळवण्यासाठी लढा
२७ फेब्रुवारीपासून प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा
पेण, ता. २२ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पाला १६ वर्षांचा कालावधी उलटूनही काम पूर्ण झाले नसल्याने संपादित जमिनींचे सातबारा उतारे मूळ शेतकऱ्यांना परत द्यावेत, या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी २७ फेब्रुवारीपासून प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे निवेदन प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
२०१० पासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पामुळे वाशिवली, वरसई, करोटी, गागोदे खुर्द, जावली व निधवली या सहा ग्रामपंचायतींसह नऊ गावे आणि १३ आदिवासीवाड्यांतील सुमारे ३८ हजार कुटुंबे बाधित झाली आहेत. प्रकल्पासाठी १२४० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून, काम सुमारे ७० टक्के पूर्ण झाले असले तरी अनेक त्रुटी अद्याप कायम असल्याची तक्रार प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
चौकट
आंदोलनाचा केंद्रबिंदू
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन कायदा २०१३ मधील कलम १०१ नुसार संपादित केलेली जमीन पाच वर्षांत वापरात आली नाही, तर ती मूळ मालकांना परत देणे बंधनकारक आहे. बाळगंगा प्रकल्पाला दीर्घकाळ लोटूनही जमीन वापरात न आल्याने शेतकऱ्यांच्या सातबार्यावर ‘संपादित’ अशी नोंद कायम आहे. त्यामुळे शेती करता न येणे, आर्थिक उत्पन्न बंद होणे आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित राहणे, अशा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कायद्यात स्पष्ट तरतूद असूनही अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, सातबारा कोरा करून जमीन परत मिळावी, हीच आंदोलनाची मुख्य मागणी ठरली आहे.
