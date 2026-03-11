शिवसेनेकडून शिवजयंती उत्साहात
घाटकोपर, ता. ११ (बातमीदार) : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने प्रभाग क्रमांक १२७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. यानिमित्त श्री सत्यनारायण महापूजा, मान्यवरांचा सत्कार आणि भव्य मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्यानंतर श्री सत्यनारायण महापूजा पार पडली व मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. संध्याकाळी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत ढोल-ताशांच्या गजरात आणि शिवरायांच्या जयघोषात परिसर दुमदुमून गेला. या वेळी नवनिर्वाचित नगरसेविका स्वरूपा पाटील यांच्या विजयी मिरवणुकीचेही आयोजन करण्यात आले होते. शिवसेना विभागप्रमुख सुरेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिरवणूक काढण्यात आली. या वेळी प्रज्ञा सकपाळ, इम्रान शेख, सुभाष पवार, संजय कदम, स्मिता शिर्सेकर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.