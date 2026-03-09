साकीनाका पोलिस ठाण्याला मिळणार नवी इमारत
साकीनाका पोलिस ठाण्याला मिळणार नवी इमारत
आमदार दिलीप लांडे यांच्या पाठपुराव्याला यश
घाटकोपर, ता. ८ (बातमीदार) : अंधेरी-कुर्ला रोडवरील मोहिली व्हिलेज येथे साकीनाका पोलिस ठाण्याची नवी इमारत उभारण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. ५) विधान भवनमधील त्यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. चांदिवलीचे आमदार दिलीप लांडे यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. या नव्या इमारतीत पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध असतील.
साकीनाकासारख्या प्रचंड गजबजलेल्या लोकवस्तीतील या पोलिस ठाण्यावरील ताण तसेच अपुरी पडणारी सध्याच्या पोलिस ठाण्याची इमारत पाहता येथे नव्या इमारतीची गरज आहे. या पोलिस ठाण्याच्या समस्या लक्षात घेत आमदार लांडे यांनी नव्या इमारतीसाठी शासनाकडे आग्रह धरला होता. त्यानुसार या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलिस ठाण्यासाठी नगर भूमापन क्र. ८३२बी /२, मोहिली व्हिलेज, कुर्ला-अंधेरी रोड, सफेद पूल, साकीनाका येथील ही जागा निवडण्यात आली आहे. महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या आरक्षित भूखंडावर ही इमारत बांधली जाणार आहे. या बैठकीला आमदार दिलीप लांडे यांच्यासोबत गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास खात्याचे अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अपर मुख्य सचिव, मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबईचे पोलिस आयुक्त तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
