स्वच्छता गृहाची कामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी
मुलुंड, ता. ८ (बातमीदार) : अनेक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कामे दीर्घकाळापासून एस. विभाग भांडूपमध्ये रखडल्याने स्थानिक नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप येथील नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर परिमंडळ ६चे उपायुक्त संतोषकुमार धोंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. ५) एस वॉर्ड कार्यालयात विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला विविध पक्षांचे नगरसेवक, पालिका अधिकारी, वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमाशी संबंधित अधिकारी तसेच कंत्राटदार उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत त्यांना जाब विचारला. वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत येणारी तसेच पालिकेच्या ताब्यातील अनेक शौचालयांची कामे अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिले. यामुळे परिसरातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, स्वच्छतेच्या दृष्टीनेही गंभीर समस्या निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रभाग क्रमांक ११४ मधील शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाच्या नगरसेविका राजोल संजय पाटील यांनी रखडलेली सर्व कामे तातडीने सुरू करून लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली.
याशिवाय भविष्यात नवीन कामे देताना नव्या कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याची मागणीही या वेळी नगरसेवकांनी एकमताने केली. मुळात स्वच्छतागृहांची कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. तसेच बैठकीत परिसरातील इतर विकासकामांचाही आढावा घेण्यात आला.
