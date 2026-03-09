कंत्राटी शिक्षकांच्या नेमणुकीत दुजाभाव
आरक्षण बचाव समितीचे १६ मार्चपासून आंदोलन
पालघर, ता. ९ (बातमीदार)ः जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीमधील कंत्राटी शिक्षकांना पालघर जिल्हा परिषदेने कायमस्वरूपी नेमणुकीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी तसेच इतर प्रवर्गातील कंत्राटी शिक्षकांना कायमस्वरूपी नेमणुकीचे आदेश दिले नसल्याने १६ मार्चपासून आरक्षण बचाव समितीने पालघर ठाणे जिल्हा यांच्या नेतृत्वाखाली पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत.
पालघर येथील माध्यमिक शिक्षक पतपेढीच्या सभागृहात आरक्षण बचाव समितीची बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हा परिषदेतील शिक्षक भरतीमध्ये बिगर आदिवासी समाजातील उमेदवारावर वनरक्षक, तलाठी, शिक्षक, भरती प्रक्रियेबाबत चर्चा झाली. या वेळी पालघर जिल्हा परिषद प्रशासनाची कंत्राटी पद्धतीने केलेल्या भरतीतील सर्व लोकांना प्रथम संधी द्यावी, अशा मागणी करण्यात आली. तसेच १६ मार्चपासून पालघर जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर कुटुंबासह धरणे आंदोलनाला बसण्याचा निर्धार केला आहे.
प्रमुख मागणी
पालघर जिल्हा परिषदेने ८२० आदिवासी कंत्राटी शिक्षकांना कायमस्वरूपी नेमणुकीचे आदेश दिले आहेत. ५३६ बिगर आदिवासी कंत्राटी शिक्षकांच्या नेमणुका कायमस्वरूपी केलेल्या नाहीत. त्या कायमस्वरूपी कराव्यात, अशी कंत्राटी शिक्षकांची मागणी आहे.
