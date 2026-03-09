मालाडमध्ये कन्या शाळेचे बांधकाम रखडले!
मालाडमध्ये शाळेचे बांधकाम रखडले
वर्ष उलटूनही नव्या इमारतीला सुरुवात नाही; पालक-विद्यार्थिनींत नाराजी
निसार अली ः सकाळ वृत्तसेवा
मालाड, ता. ९ : मालाड पश्चिमेतील सोमवार बाजार परिसरातील पालिकेची मराठी माध्यमाची एकमेव कन्या शाळा पाडून जवळपास वर्ष उलटले तरी अद्याप त्या ठिकाणी नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे स्थानिक रहिवासी, विद्यार्थिनी व त्यांच्या पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि चिंता व्यक्त होत आहे.
ही शाळा सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने बांधण्यात येईल, अशी माहिती वरिष्ठ उपशिक्षण अधिकारी ममता राव यांनी दिली.
मालाड परिसरातील इंग्रजांच्या काळातील सुमारे २०० वर्षे जुनी ही ऐतिहासिक वास्तू मुलींसाठीची विशेष मराठी कन्या शाळा म्हणून ओळखली जात होती. दुरुस्ती व पुनर्बांधणीच्या नावाखाली ही शाळा पाडण्यात आली. मात्र, इतका काळ लोटूनही त्या ठिकाणी एक वीटही रचली गेली नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यासंदर्भात मुंबई काँग्रेसचे महासचिव संतोष चिकणे यांनी पालिका आयुक्त तसेच शिक्षण विभागाला लेखी पत्र देऊन शाळेच्या कामाबाबत माहिती विचारली आहे. मात्र, अद्याप त्यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही.
पालिकेच्या शाळा पायाभूत सुविधा कक्षाच्या माध्यमातून शाळेची इमारत पूर्णपणे पाडण्यात आली होती. मात्र, त्या जागेवर सध्या कोणतेही बांधकाम सुरू नसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये पालिकेच्या कामकाजाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. पूर्वी समाजातील परिस्थिती लक्षात घेऊन मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी पालिकेने विशेष कन्या शाळा सुरू केली होती. परंतु, कालांतराने शाळेची नियमित दुरुस्ती न झाल्यामुळे इमारत जीर्ण झाली आणि अखेर ती पाडण्यात आली.
पीपीपी तत्त्वावर बांधणार
ही शाळा सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने बांधण्यात येणार आहे. जीर्ण अथवा बंद शाळांचे बांधकाम पीपीपी तत्त्वावर करण्याचे पालिका आयुक्तांच्या बैठकीत ठरल्याचे वरिष्ठ उपशिक्षण अधिकारी ममता राव यांनी सांगितले.
नेमानी शाळेत तात्पुरती व्यवस्था
सध्या या शाळेतील विद्यार्थिनींना मालाड एस.व्ही. रोड येथील नेमानी पालिकेच्या शाळेत तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे. मात्र, वर्ष उलटूनही नव्या शाळेच्या इमारतीचे काम सुरू न झाल्याने पालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
मालाडमधील मराठी माध्यमाची मुलींसाठीची ही एकमेव शाळा असताना पालिका प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष का करत आहे, जवळपास दोनशे वर्षे जुनी ऐतिहासिक वास्तू पाडण्यामागचा नेमका उद्देश काय होता, नव्या इमारतीचे काम अद्याप सुरू का झाले नाही, तसेच शिक्षण विभागातील अधिकारी हा प्रश्न गांभीर्याने का घेत नाहीत. असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पालिका आयुक्तांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
-संतोष चिकणे
- मुंबई महासचिव, काँग्रेस
