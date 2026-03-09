महिला दिनानिमित्त दत्तवाडीत सूर्यनमस्कार शिबिराचे आयोजन
सूर्यनमस्कार शिबिराला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
वाणगाव, ता. ९ (बातमीदार) : जागतिक महिला दिनानिमित्त दत्तमंदिर, दत्तवाडी-बोईसर येथे दत्तकृपा महिला मंडळातर्फे महिलांसाठी सूर्यनमस्कार शिबिर घेण्यात आले. महिला सक्षमीकरण हा या शिबिराचा प्रमुख उद्देश होता.
आजच्या दगदग आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीमध्ये शारीरिक व मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सूर्यनमस्काराचे जीवनातील महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याचे मार्गदर्शन ह.भ.प. जयश्री चौधरी यांनी उपस्थित महिलांना केले. तसेच सूर्यनमस्कार शिक्षक प्रा. सुधीर भांडवलकर यांनी दृक-श्राव्य माध्यमांच्या सहाय्याने सूर्यनमस्काराचा मानवी शरीरातील विविध संस्थांवर होणारा सकारात्मक परिणाम सविस्तरपणे समजावून सांगितला. या वेळी त्यांनी शिबिरार्थींना सूर्यनमस्काराचे प्रात्यक्षिक दाखवून मार्गदर्शन केले. भविष्यात या शिबिरार्थींच्या माध्यमातून सूर्यनमस्काराचा प्रचार व प्रसार करण्याच्या आगामी योजनांची माहितीही त्यांनी दिली.
या शिबिरासाठी बोईसर ग्रामपंचायत सदस्य भावना नारखेडे यांचे सहकार्य लाभले, तर राजेंद्र महाजन यांनी पुढाकार घेतला. या शिबिरात दत्तकृपा महिला मंडळातील महिलांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला.
