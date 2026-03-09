रस्ते योजनेसाठी समितीची बैठक
तारापूर (बातमीदार) ः ग्रामीण भागातील शेत व पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करून शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डहाणू विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीची पहिली बैठक डहाणू येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी डहाणूचे आमदार विनोद निकोले होते. राज्य शासनाच्या १४ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील शेत व पाणंद रस्ते यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने जलदगतीने व सुलभ कार्यपद्धतीने विकसित करण्यासाठी ही योजना महसूल विभागामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डहाणू विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
