अरविंद उबाळे ''काव्यरत्न'' पुरस्काराने सन्मानित
अरविंद उबाळे यांना ‘काव्यरत्न’ पुरस्कार
कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून दादर येथील शिवाजी पार्कस्थित विद्याधर सभागृहात विश्वात्मक मराठी साहित्य कट्टा आयोजित भव्य राज्यस्तरीय काव्यसंमेलन उत्साहात पार पडले. या संमेलनात कवी अरविंद उबाळे यांना त्यांच्या साहित्य क्षेत्रातील विशेष योगदानाबद्दल मानाचा ‘काव्यरत्न’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
संमेलनात संपूर्ण महाराष्ट्रातून अनेक नामवंत कवी सहभागी झाले होते. मात्र अरविंद उबाळे यांनी सादर केलेली ‘माझी व्यथा’ ही कविता विशेष आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली. एका बलात्कार पीडित मुलीची हृदयद्रावक व्यथा त्यांनी आपल्या कवितेतून मांडली. आजच्या काळातही मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न किती गंभीर आहे, याचे ज्वलंत दर्शन त्यांनी घडविले. या कवितेने उपस्थितांची मने हेलावून सोडली आणि अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आणले.
शैक्षणिक व सामाजिक योगदान
अरविंद उबाळे हे ठाणे येथील हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. अध्यापनाचे कार्य सांभाळून ते सामाजिक कार्यातही सक्रिय असतात. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते सातत्याने सामाजिक विषयांना वाचा फोडत असतात. त्यांच्या या सामाजिक आणि साहित्यिक कार्याची दखल घेऊनच मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना ‘काव्यरत्न’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्यांच्या या यशाबद्दल शैक्षणिक आणि साहित्य क्षेत्रातील सर्व स्तरातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
