शिक्षक पतपेढीच्या चेअरमनपदी गंगावणे
माणगाव, ता. ९ (वार्ताहर) : रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक पतपेढी, माणगावच्या चेअरमन व व्हाइस चेअरमनपदाची निवड ५ मार्च २०२६ रोजी सहाय्यक निबंधक सहसंस्था कार्यालयाच्या वतीने घेण्यात आली. या निवडणुकीत चेअरमनपदी सचिन गंगावणे, तर व्हाइस चेअरमनपदी स्मिता पाबरेकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. सहाय्यक निबंधक सहसंस्था अमोल निरडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड प्रक्रिया पार पडली.
निवडीनंतर गंगावणे व पाबरेकर यांचे अभिनंदन करण्यासाठी पनवेलचे माजी उपमहापौर जगदीश गायकवाड, रायगड जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश नलावडे, माणगाव पंचायत समिती सदस्य विलास शिंदे, अलिबाग पतपेढीचे चेअरमन नीलेश साळवी, गणेश निजापकर, जितेंद्र बोडके, गणेश खामकर, राजेश पाबरेकर, सायबानू चौगुले, आबासाहेब येवले, पोईलकर, नीलेश उभारे, राजेंद्र खैरे, सचिन कदम, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील शिर्के, बापू कांबळे, कमलाकर गंगावणे आदी उपस्थित होते.
या वेळी माजी चेअरमन संदीप शिंदे, पॅनल प्रमुख उदय गायकवाड व इतर संचालक सदस्यांनी मनोगत व्यक्त करून नव्या पदाधिकाऱ्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
