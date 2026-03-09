हवामानामुळे काजू पिकावर करपा सदृश्य रोगाने
काजू पिकावर ‘करपा’चे सावट
उत्पादन घटण्याची भीती ः शेतकरी चिंतेत
मुरुड, ता. ९ (बातमीदार) ः तालुक्यात आंबा आणि सुपारीच्या तुलनेत काजूचे क्षेत्र मर्यादित असले, तरी यंदा हवामानाचा मोठा फटका या पिकाला बसताना दिसत आहे. यामुळे काजू पिकावर करपा सदृश्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून, यामुळे यंदा काजू उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मुरुड तालुक्यात सध्या २५.८० हेक्टर काजू लागवडीचे क्षेत्र आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासनाकडून १०० टक्के अनुदान मिळत असूनही, तालुक्यात काजूचे क्षेत्र वाढत नसल्याचे चित्र आहे. तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव, सामूहिक शेतीकडे दुर्लक्ष आणि प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता यामुळे शेतकरी या पिकाकडे वळण्यास धजावत नाहीत. डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान काजूला फुलोरा येण्यास सुरुवात होते. मात्र, यंदाच्या हवामान बदलामुळे करपा सदृश रोगाने काजूच्या बागा कचाट्यात सापडल्या आहेत. अशा स्थितीत ऐन हंगामात रोग पडल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांचा सल्ला
काजू पिकावरील रोग नियंत्रणासाठी मुरुड तालुका कृषी अधिकारी प्रमोद नरळे यांनी शेतकऱ्यांना तांत्रिक उपाय सुचवले आहेत.
कीड नियंत्रण पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. लागवडीसाठी वेंगुर्ला ६, ७, ८ आणि ९ या सुधारित मालिकांतील कलमे वापरण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. काजू बागेत उडीद, मूग, चवळी यांसारखी कडधान्ये किंवा भाजीपाला घेता येतो. शेतकऱ्यांनी गट करून लघु प्रक्रिया युनिट सुरू करावे, असेही कृषी विभागाने सुचवले आहे