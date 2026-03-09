नेरळमध्ये सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग; दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त
नेरळमध्ये कचऱ्याचे ढीग
दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त ः ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
कर्जत, ता. ९ (बातमीदार) ः तालुक्यात वेगाने नागरीकरण होत असलेले नेरळ गाव सध्या अस्वच्छतेचे केंद्र बनत चालल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गावातील अनेक भागांमध्ये कचऱ्याचे ढीग, नाल्याकडेला साचलेला कचरा आणि दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्वच्छतेबाबत नेरळ ग्रामपंचायतीचा कारभार उदासीन असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतीत एकूण सहा विभाग असून परिसरात मोठ्या प्रमाणात नवीन इमारती उभ्या राहत आहेत. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापनाचे योग्य नियोजन करण्यात ग्रामपंचायत प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. मोहाची वाडी, पाडा गेटसह मुख्य रस्ता आणि विविध भागांमध्ये रस्त्यांकडेला आणि नाल्यांमध्ये कचरा साचलेला दिसून येतो. यातूनच नागरिकांना वाट काढावी लागत असून मच्छरांचे साम्राज्य वाढले आहे. यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही स्थिती लक्षात घेता सातत्याने सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही राजकीय नेत्यांकडून स्वच्छता मोहिम राबवून कचरा हटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, कचरा संकलनासाठी ठोस व्यवस्था नसल्याने काही दिवसांतच पुन्हा रस्त्यांवर आणि नाल्यांकडेला कचरा साचत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये तब्बल १०८ कर्मचारी आणि दोन अधिकारी कार्यरत असतानाही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने तातडीने कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी योजना राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
घनकचरा प्रकल्पाचा बोजवारा
नेरळ ग्रामपंचायतीचे कोल्हारे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीलगत डम्पिंग ग्राउंड असून याची अवस्था दयनीय झाली आहे. या परिसरात नेरळ, कोल्हारे आणि ममदापूर या तीन ग्रामपंचायतींच्या लोकवस्त्या असल्याने नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. या ठिकाणी कचऱ्याचे वर्गीकरणही व्यवस्थित होत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. नेरळ संकुल प्राधिकरण अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला होता. मात्र, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकल्प प्रभावीपणे राबवला गेला नाही, अशी नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कचऱ्याचे योग्य संकलन करण्यासाठी आणखी दोन घंटागाड्या नवीन मागवल्या आहेत. जिथे जिथे कचऱ्याचे ढीग आहेत ते उचलणार आहोत, मात्र साफ केलेल्या ठिकाणी पुन्हा कचऱ्याचे ढीग होत आहेत. कचरा रस्त्यालगत फेकणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करणार आहोत. डंपिंग ग्राउंडमधील बेलिंग मशीन चोरीला गेली नसून आधीच्या ठेकेदाराने नेली आहे. नव्या एजन्सीला काम दिले आहे ते बेलिंग मशीनसह प्लास्टिक वर्गीकरण काम सुरू करणार आहेत.
- अरुण कार्ले, ग्रामविकास अधिकारी, नेरळ ग्रामपंचायत
नेरळ शहरातील सहाच्या सहा विभागात कचऱ्याचा साम्राज्य निर्माण झाल्यामुळे जनतेच्या आरोग्याशी खेळले जात आहे. घनकचरा प्रकल्प होता त्याला डम्पिंग ग्राउंड करून ठेवलं आहे. यांच्या कचऱ्याच्या गाड्या बंद अवस्थेत पडून आहेत.
- गोरख शेप, अखिल भारतीय मानवाधिकार रायगड जिल्हा अध्यक्ष
