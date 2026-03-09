गॅलेक्सि कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक शाळांचे विज्ञान प्रदर्शन
गॅलेक्सी कॉम्प्युटरमधून शाळांचे विज्ञान प्रदर्शन
पेण (वार्ताहर) : नुकताच झालेल्या राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त पेणमधील गॅलेक्सी कॉम्प्युटर आणि महात्मा गांधी सार्वजनिक वाचनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन वाचनालयाचे अध्यक्ष अरविंद वनगे आणि गॅलेक्सी कॉम्प्युटरच्या संचालिका आरती पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी संचालिका आरती पाटील, संचालक अमोल पाटील, प्रवीण काळे, कोठारी, राजेंद्र जाधव, मढवी आदींसह परीक्षक म्हणून ईश्वरे अथर्व पाटील, श्रुती द्रविड यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. या प्रदर्शनात विविध शाळांमधील १०४ वैज्ञानिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये विहान झेमसे, वंश पाटील, आर्य साठे आणि राजस गांधी या वैज्ञानिक विद्यार्थ्यांनी अव्वल क्रमांक पटकावल्याने त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.