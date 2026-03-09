ठाण्यात वाढत्या उष्णतेचा सामनामसिग्नलवर जाळीचे शेड, २५ ठिकाणी पाणपोई
ठाण्यात वाढत्या उष्णतेचा सामना
सिग्नलवर जाळीचे शेड, २५ ठिकाणी पाणपोई
ठाणे, ता. ९ : ठाणे शहरात उन्हाळ्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढू लागली असून, तापमानाचा पारा ३९ अंश सेल्सिअसच्या आसपास पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना उन्हाच्या तडाख्यापासून वाचवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने आपल्या उष्णता कृती आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. याअंतर्गत शहरातील प्रमुख सिग्नलवर सावलीसाठी शेड उभारण्यासोबतच २५ ठिकाणी मोफत शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत ठाणे शहरात हवामानातील बदल प्रकर्षाने जाणवत आहेत. उन्हाळ्यात तापमान वाढत असताना पावसाळ्यात पूरसदृश परिस्थितीही निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन, ठाणे महापालिका आणि ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषद यांच्या सहकार्याने शहरासाठी विशेष उष्णता कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हा आराखडा टप्प्याटप्प्याने राबवला जात आहे. रस्त्यावरील सिग्नलवर थांबणाऱ्या वाहनचालकांना, विशेषतः दुचाकीस्वारांना उन्हाचा थेट फटका बसतो. हे टाळण्यासाठी पालिकेने शहरातील महत्त्वाच्या चौकांतील सिग्नलवर जाळीचे शेड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीही अशा प्रकारची उपाययोजना करण्यात आली, त्याला नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. त्याच धर्तीवर यंदाही हे आच्छादन उभारले जाणार आहे.
शहरातील गर्दीच्या २५ ठिकाणी तात्पुरत्या पाणपोई सुरू करण्यात येणार आहेत. विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने या पाणपोई चालवल्या जाणार असून, नागरिकांना मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी पाण्याचे माठ आणि ग्लास ठेवण्यात येणार असून, दररोज पाण्याची व्यवस्था संबंधित संस्थांकडून केली जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी दिली.
ठिकठिकाणी मोफत पाणपोई
शहरातील ठाणे स्टेशन, कोपरी पूल, तीन हात नाका, माजिवडा नाका, बाळकूम नाका, कळवा स्टेशन रोड, वर्तकनगर नाका, शास्त्रीनगर नाका, कौसा तलाव, वफा पार्क, अमृतनगर पोलिस चौकी-मुंब्रा यांसह इतर गर्दीच्या ठिकाणी पाणपोई सुरू करण्यात येणार आहेत.
सिग्नलवर जाळीचे शेड उभारणार
रस्त्यावरील सिग्नलवर थांबणाऱ्या वाहनचालकांना, विशेषतः दुचाकीस्वारांना उन्हाचा थेट फटका बसतो. हे टाळण्यासाठी पालिकेने शहरातील महत्त्वाच्या चौकांतील सिग्नलवर जाळीचे शेड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
