कांदा-बटाटा मार्केटमधील आवक निम्म्यावर
तुर्भे, ता. ९ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये ५० किलोपर्यंतची गोणी उचलण्यावर माथाडी कामगार ठाम आहेत. परिणामी अनेक व्यापाऱ्याकडील कांदा-बटाटा उतरवला गेला नाही. कांदा, बटाट्याची आवक निम्म्यावर आली आहे. कांदा, बटाट्याची नियमित आवक २०० ते २२५ गाडी असते; मात्र मागील काही दिवसांत ८५ ते ९० गाड्या आवक बाजार आवारात झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्स्पोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने नियमाप्रमाणे कृषीमालाच्या गोणीचे वजन ५० किलो असावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. यापूर्वी प्रशासन आणि व्यापारी संघटनांकडे मागणी करून त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे २ मार्चपासून ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्यांची चढ-उतार करणे बंद केले. ५० किलोपर्यंत वजन असलेल्या गोण्या उतरवल्या. जादा वजनाच्या गोण्यांची आवक झाल्याने व्यापारावर परिणाम झाला. त्यामुळे कांदा-बटाटा मार्केटमधील उलाढाल निम्म्यावर आली आहे.
कांदा-बटाटा आडत व्यापारी संघाचे अध्यक्ष संजय पिंगळे यांनी सांगितले की, माथाडी कामगारांच्या मागणीशी आम्ही सहमत आहोत. राज्यातील ३५० बाजार समित्यांमध्ये आधी हा नियम लागू करावा, मग मुंबई बाजार समितीमध्ये लागू करावा. तसेच सरकारने गोणी उत्पादन करणाऱ्यांना ५० किलोऐवजी ४८ किलोची गोणी करण्याचे आदेश द्यावेत. पणन मंत्री यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करून या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन महिने अवधी द्यावा, जेणे करून मुंबईचा पुरवठा थांबणार नाही.
