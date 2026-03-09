‘तेजस्विनी सन्मान २०२६’ ने २२ महिलांचा गौरव
‘तेजस्विनी सन्मान २०२६’ ने २२ महिलांचा गौरव
पनवेल, ता. ९ (बातमीदार) : जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने ‘ मातृत्व ते नेतृत्व... स्त्रीच्या प्रवासाचा सन्मान’ हा विशेष कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या २२ कर्तबगार महिलांना ‘तेजस्विनी सन्मान २०२६’ प्रदान करण्यात आला.
आदर्श शैक्षणिक समूह, आदर्श महिला मंडळ, भाजप पदवीधर प्रकोष्ठ, भाजप महिला मोर्चा पनवेल आणि सुवर्ण सखी महिला मंडळ, नवी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रभरातून प्राप्त झालेल्या २२४ नामांकनांमधून २१ क्षेत्रांतील २२ महिलांची निवड करण्यात आली. शिक्षण, समाजसेवा, आरोग्य, कला, उद्योग आणि प्रशासन क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला.
कार्यक्रमात दूरचित्रवाणीवरील ‘चला हवा येऊ द्या’ या कार्यक्रमाचे संचालक नीलेश साबळे यांच्या उपस्थितीत ‘वहिनीसाहेब सुपरस्टार’ हा विशेष कार्यक्रम सादर करण्यात आला. भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी ऑनलाइन उपस्थिती दर्शवली.
महापालिका उपमहापौर प्रमिला पाटील, नगरसेविका राजश्री वावेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाला बाराशेहून अधिक महिलांची उत्स्फूर्त उपस्थिती लाभली. कार्यक्रमाचे आयोजन आदर्श शैक्षणिक समूहाचे अध्यक्ष प्रकाश विसपुते यांच्या पुढाकारातून करण्यात आले.
