सायन्स कार्निव्हलमध्ये तरुण नवोन्मेषकांची चमक
नवी मुंबई, ता. ९ : वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन सेंटर येथे शुक्रवारी (ता. ६) आयोजित करण्यात आलेल्या सातव्या ‘ॲमेझॉन थिंक बिग सायन्स कार्निव्हल’ला तरुणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ॲमेझॉनच्या सहकार्याने आणि ‘लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन’च्या माध्यमातून राबवण्यात आलेला हा उपक्रम भारत सरकारच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. या कार्निव्हलने विद्यार्थ्यांना विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वास्तविक जगातील पर्यावरणीय आणि सामाजिक आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.
पाच महिन्यांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत राबवलेल्या या कार्निव्हलमध्ये नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील १२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. या कार्यक्रमाचा समारोप महाअंतिम सोहळ्याने झाला, जिथे निवडक तरुण नवोन्मेषकांनी त्यांच्या कल्पना आणि कार्यरत प्रकल्प सादर केले. शाश्वततेसाठी स्टेम आणि लोककल्याणासाठी तंत्रज्ञान अशा संकल्पनांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा वापर सकारात्मक बदलासाठी करण्याचे प्रोत्साहन विद्यार्थ्यांना देण्यात आले.
