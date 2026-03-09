महिला दिनानिमित्त कॅन्सर जनजागृती व नाडी परीक्षण
खारघर, ता. ९ (बातमीदार) : जागतिक महिला दिनानिमित्त ‘स्त्री, सखी आणि नारी संवाद’ महिला बचत गटाच्या वतीने महिलांसाठी कॅन्सर जनजागृती व नाडी परीक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. खारघर सेक्टर ४ येथील माजी सरपंच संजय भारत यांच्या कार्यालयात हा उपक्रम उत्साहात पार पडला.
महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. वाढत्या कॅन्सरच्या आजाराबाबत योग्य माहिती मिळावी तसेच वेळेवर तपासणी करून आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी डॉ. ममता गावंडे व डॉ. सुमिता प्रजापती यांनी कॅन्सरची लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय, नियमित तपासणीचे महत्त्व आणि आरोग्यदायी जीवनशैली याविषयी मार्गदर्शन केले. नाडी परीक्षणाद्वारे महिलांची प्राथमिक आरोग्य तपासणीही करण्यात आली.
कार्यक्रमाला परिसरातील महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सिद्धी घरत, कावेरी डोळस, धनश्री भोईर तसेच महिला बचत गटाच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले.
