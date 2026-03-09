पनवेल तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अभियानास सुरुवात
पनवेल तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अभियानास सुरुवात
वाकडी येथे पहिल्या शिबिरात विविध महसुली सेवा; नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पनवेल, ता. ९ (बातमीदार) : शासनाच्या सेवा नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यास पनवेल तालुक्यात सुरुवात झाली. नेरे महसूल मंडळातील वाकडी येथील शांतीवन आश्रमशाळेत शनिवारी आयोजित शिबिरात विविध महसुली सेवा व शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली.
७ मार्च ते ८ मे या कालावधीत मंडळ स्तरावर एकूण पाच शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यातील पहिले शिबिर नेरे महसूल मंडळात पार पडले. कार्यक्रमाची सुरुवात ढोल-ताशा आणि लेझीम पथकाच्या स्वागताने करण्यात आली. मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.
कार्यक्रमाला उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक, निवासी नायब तहसीलदार संभाजी शेलार, नायब तहसीलदार सुनील जाधव, संतोष पाटील, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख वैशाली जाधव तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. शिबिरात सातबारा दुरुस्ती, फेरफार नोंदी, उत्पन्न व रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, पंतप्रधान किसान नोंदणी, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आदी सेवांसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात आले.
कृषी विभागाने विविध योजनांची माहिती देत काही शेतकऱ्यांना पावर टिलर व ट्रॅक्टर मंजुरीचे प्रमाणपत्र मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान केले. तसेच जात, वय, अधिवास व स्थानिक वास्तव्य प्रमाणपत्रांचे प्रतीकात्मक वितरणही करण्यात आले. कार्यक्रमात नेरे मंडळातील सरपंच, माजी सरपंच, पोलिस पाटील, ग्रामस्थ तसेच शांतीवन संस्थेचे चेअरमन ॲड. प्रमोद ठाकूर उपस्थित होते.
चौकट
महसुली सेवा ‘एकाच ठिकाणी’ देण्याचा उपक्रम
या अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध महसुली सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सातबारा दुरुस्ती, फेरफार नोंदी, प्रमाणपत्रे, शेतकरी योजना तसेच भूमी अभिलेखाशी संबंधित सेवा तातडीने मिळाव्यात यासाठी विविध विभागांचे अधिकारी शिबिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहतात. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत नाहीत आणि कामांचा निपटारा जलद गतीने होतो. या उपक्रमामुळे महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व गतिमान होण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.