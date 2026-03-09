मेट्रो प्रकल्पासाठी हजारो झाडांवर गंडांतर;
मेट्रो प्रकल्पासाठी हजारो झाडांवर गंडांतर
ठाण्यात पर्यावरणप्रेमींचा विरोध
ठाणे, ता. ९ ः शहरात सुरू असलेल्या अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रकल्पामुळे हजारो झाडांवर संकट ओढवले आहे. शहरातील विकासकामे आणि मेट्रोच्या मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार असल्याची माहिती समोर आल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात ठाणे महापालिका यांच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
ठाण्यातील अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू झाले असून, हा प्रकल्प महामेट्रो यांच्या माध्यमातून राबवला जात आहे. सुमारे १२ हजार २०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, केंद्र सरकारकडून ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्यास मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पाची एकूण लांबी २९ किलोमीटर इतकी असणार आहे. त्यापैकी २६ किलोमीटर मार्ग उन्नत (एलिव्हेटेड), तर तीन किलोमीटर मार्ग भूमिगत असेल. या मार्गावर एकूण २२ स्थानके प्रस्तावित असून, त्यापैकी दोन स्थानके भूमिगत असतील. यापैकी एक स्थानक ठाणे रेल्वे स्थानकाशी थेट जोडले जाणार आहे. हा मेट्रो प्रकल्प २०२९ पर्यंत प्रवासी सेवेत दाखल होण्याचा अंदाज आहे. दररोज सुमारे ७.६१ लाख प्रवासी या मेट्रोचा वापर करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मेट्रोच्या प्रस्तावित मार्गामध्ये रायला देवी, वागळे सर्कल, लोकमान्य नगर बस डेपो, शिवाजी नगर, नीलकंठ टर्मिनल, गांधी नगर, डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह परिसर, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजयनगरी, वाघबीळ, पातलीपाडा, आझाद नगर, मनोरमा नगर, कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बाळकुम नाका, बाळकुमपाडा, राबोडी, शिवाजी चौक आणि नवीन ठाणे आदी भागांचा समावेश आहे. तसेच शहरातील सुमारे १३२ इमारतींच्या खालून हा मेट्रो मार्ग जाणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
३,२२४ झाडांचा प्रश्न
दरम्यान, या प्रकल्पामुळे एकूण ३,२२४ झाडांवर परिणाम होणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यापैकी २,६९३ झाडांचे पुनर्लागवड (ट्रान्सप्लांटेशन) करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, तर ५१९ झाडे तोडावी लागणार आहेत. या झाडांमध्ये जांभूळ, सप्तपर्णी, बदाम, कदंब, सोनमोहर, पिंपळ, गुलमोहर, करंज, आंबा, नारळ, वड यांसारख्या विविध देशी-विदेशी प्रजातींचा समावेश आहे.
पर्यावरणावर परिणाम
विशेषतः उपवन तलाव परिसरासह वागळे इस्टेट सर्कल, रायला देवी, लोकमान्य नगर आणि शिवाई नगर या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाडे बाधित होणार असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शहरातील पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित वृक्षतोडीला विरोध दर्शवित नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
