मांडा–टिटवाळा परिसरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न
मांडा-टिटवाळा परिसरात कोंडी
वाहनतळ उभारण्याची मागणी; प्रशासनाकडे साकडे
टिटवाळा, ता. ९ (वार्ताहर) : मांडा-टिटवाळा परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आरक्षित जागेवर अधिकृत वाहनतळ उभारावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अॅड. जितेंद्र जोशी यांनी महापौर हर्षाली चौधरी तसेच मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवी यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
टिटवाळा रेल्वे स्थानक परिसर, मुख्य बाजारपेठ आणि श्री महागणपतीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांमुळे या भागात वाहनांची मोठी वर्दळ असते. मात्र, परिसरात अधिकृत वाहनतळाची सुविधा नसल्याने वाहनचालकांना नाईलाजास्तव रस्त्याच्या कडेलाच पार्किंग करावी लागते. यामुळे रस्ते अरुंद होऊन नियमित वाहतूक कोंडी होत आहे, तसेच अपघाताचा धोकाही वाढला आहे.
अॅड. जितेंद्र जोशी यांनी महापालिका प्रशासनाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात नमूद केले आहे की, महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या आरक्षित जागेवर अधिकृत वाहनतळ उभारल्यास स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांची मोठी सोय होईल. यासंदर्भात नगररचना विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याची विनंती महापौरांकडे करण्यात आली आहे.
सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा
या मागणीबाबत प्रशासनाने तातडीने आणि सकारात्मक निर्णय घेतल्यास मांडा-टिटवाळा परिसरातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला पार्किंगचा प्रश्न मार्गी लागेल. यामुळे केवळ वाहतूक सुरळीत होणार नाही, तर पालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडू शकते, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.