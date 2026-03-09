गुरचरण जमिनींवरील अतिक्रमणाविरोधात आंदोलन
गुरचरण जमिनींवरील अतिक्रमणाविरोधात आंदोलन
‘आय’ प्रभाग कार्यालयावर धडक मोर्चा
डोंबिवली, ता. ९ : कल्याण पूर्वेकडील ग्रामीण भागातील गुरचरण जमिनींवर भूमाफियांनी केलेल्या अतिक्रमणाविरोधात सोमवारी स्थानिक शेतकरी आणि तबेलाचालकांनी संताप व्यक्त केला. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन दखल घेत नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी चक्क म्हशींसह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ‘आय’ प्रभाग कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. या अनोख्या आंदोलनाने परिसरात सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.
द्वारली पाडा परिसरातील गुरांना चरण्यासाठी राखीव असलेल्या शासकीय गुरचरण जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा चाळी आणि बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. भूमाफियांनी या जमिनी गिळंकृत केल्यामुळे गुरांना चरण्यासाठी जागा उरलेली नाही. याचा थेट फटका स्थानिक शेतकरी आणि तबेलाचालकांना बसत असून, त्यांचा पिढ्यानपिढ्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. महापालिका आणि तहसील कार्यालयाकडे अनेकदा निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर शेतकरी रस्त्यावर उतरले.
आंदोलनादरम्यान एका म्हशीच्या पाठीवर ‘केडीएमसी कमिशनर’ असे लिहून प्रशासकीय दिरंगाईचा निषेध करण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ असे घोषवाक्य लिहिलेले टी-शर्ट परिधान करून जोरदार घोषणाबाजी केली. प्रतीकात्मक स्वरूपात म्हशींमार्फत अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा प्रयत्न केल्याने काही काळ प्रभाग कार्यालयाबाहेर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर आंदोलक शांत झाले.
प्रशासनाला सात दिवसांची मुदत
शासकीय जमिनीवरील ही अतिक्रमणे येत्या सात दिवसांत हटवण्यात आली नाहीत, तर तबेल्यातील सर्व म्हशी महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्यावर नेऊन तिथेच तबेला सुरू करू, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. या आक्रमक पवित्र्यानंतर आता केडीएमसी प्रशासन भूमाफियांवर हातोडा चालवणार का, याकडे संपूर्ण ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
