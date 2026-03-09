विकासाला सर्वोच्च स्थान
वसई-विरार पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर; मालमत्ता, पाणीपट्टीवाढीची शिफारस
विरार, ता. ९ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिकेचा ७३ लाख ३१६ रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी यांना सादर केला. या अर्थसंकल्पात मालमता करात १५ टक्के, तर पाणीपट्टीमध्ये दुपटीने वाढ करण्याची शिफारस केली असून, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन, क्रीडाबरोबर पर्यटन विकासाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.
वसई-विरार महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात वेगळ्या संकल्पनांचा समावेश करण्यात आला आहे. रांगोळीचे गाव, केळीचे गाव, फिशर्मनचे गाव, सोनचाफ्याचे गाव, दिव्यांग पार्क, संविधान पार्क, निर्मळ येथे जलक्रीडा सेंटर, बर्ड पार्क अशा विविध संकल्पना राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे आजी-माजी सैनिकांसाठी मालमत्ता करात सूट देण्यात येणार आहे. शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी दिव्यांगाचे उद्यान तसेच मच्छीमारांचे गाव अशा नवनवीन संकल्पना विकसित केल्या जात आहेत.
-----------------------------
दिव्यांगांसाठी उद्यान
- व्हीलचेअर फ्रेंडली पाथवे, सुलभ शौचालये, ध्वनी-दृश्य सूचना प्रणाली, हरित क्षेत्र, सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यामुळे प्रत्येक दिव्यांग नागरिकाला स्वाभिमानाने फिरता येईल, संविधान पार्कमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना साकार करणारी संसद भवनाची प्रतिकृती, म्यूल बॉल, ओपन एअर एमपी थिएटर, ग्रॅण्ड म्युझियम, लायब्ररी उभारून नव्या संविधानाची प्रेरणा दिली आहे.
----------------------------
क्रीडा क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद
चंदनसार येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट प्रशिक्षण संकुल, बोळिंज येथील म्हाडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स युवकांना नवी दिशा देतील. आरोग्य क्षेत्रात मौजे आचोळे येथे ४०० खाटांचे माल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, सोपारा रुग्णालयातील टीबी कक्ष, आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचा विस्तार केला जाणार आहे.
-------------------------------
शहराच्या विकासाला गती
पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन जलकुंभ, महाराष्ट्र नगरोत्थान अंतर्गत भुयारी गटारी योजना, १३ मुख्य रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी दिवे, सोलार प्रकल्पांमुळे शहर अधिक सक्षम व पर्यावरणपूरक बनेल. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी एसएटीआयएस योजना, नवीन पार्किंग लॉट, रेल्वे ओव्हरब्रिज, उड्डाणपूल आणि ३८ किमी रिंग रोड प्रकल्प राबवून शहराच्या विकासाला गती दिली जाईल.
--------------------------
पर्यटन निर्मितीला चालना
सफाई कामगारांसाठी घरे, ३१ प्रेक्षणीय स्थळांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, वसई-विरार दर्शन बससेवा, तलावांमध्ये जलक्रीडा, समुद्रकिनाऱ्यांच्या सुशोभीकरणामुळे पर्यटननिर्मितीला चालना मिळेल.
------------------------
पर्यावरण संवर्धनाचा संकल्प
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, जनजागृती उपक्रमातून पर्यावरणाबद्दल जागरूक नागरिक घडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जाहिरात विभागातून महसूल वाढवणे, सोलार ऊर्जा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून आर्थिक शाश्वततेकडे वाटचाल केली जात आहे.
---------------------------
प्रशासन यंत्रणेला बळकटी
गुजरात गॅसच्या सीएसआर अंतर्गत स्मशानभूमींना मोफत गॅस सुविधा, प्राण्यांसाठी गॅसदाहिनी, तुंगारेश्वर देवस्थान विकास, तसेच सांस्कृतिक पर्यटन प्रकल्पांद्वारे शहराची ओळख अधिक समृद्ध केली जाईल. अतिक्रमण हटविणे, धोकादायक इमारतींवर कारवाई, नवीन आकृतीबंधानुसार मनुष्यबळ वाढविणे या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम व प्रभावी केले जाईल.
---------------------------------
वसई-विरारच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीची अंदाजपत्रक प्रेरणादायी दिशा आहे. सर्वांच्या सहकार्याने शहर अधिक सुंदर, सुरक्षित, प्रगत, अभिमानास्पद बनवण्याचा संकल्प केला आहे.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
