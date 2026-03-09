मुंबईतील जलवाहिन्या बदलणार
मुंबईतील जलवाहिन्या बदलणार
पाणीपुरवठा सुधारणा मोहीम; पाणी गळती रोखण्यासाठी महापालिकेचे पाऊल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मुंबई मिळणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी २५ ते २७ टक्के पाणी गळतीवाटे वाया जाते. हे पाणी वाचविण्यासाठी महापालिकेने व्यापक प्रमाणात जलवाहिन्या बदलण्यासह नव्याने जलवाहिन्या टाकण्याची कामे हाती घेतली आहेत.
मुंबईला सुरळीत व शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी मुंबई महापालिकेच्या जल विभागाच्या माध्यमातून १२४.६८ किमीच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत. तर १३२.७० किमीच्या नवीन जलवाहिन्यांचे जाळे विणले जाणार आहे. जलवाहिनी बदलल्यानंतर मुंबईतील पाणीपुरवठा सुरळीत व शुद्ध होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. मोकड सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, भातसा, तुळशी आणि विहार या सात धरणांतून मुंबईला दररोज ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे मुंबईपासून सुमारे १२० किलोमीटर अंतरावर आहेत. या पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जुन्या व जीर्ण झाल्या आहेत. त्याचा पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होतो. ब्रिटिशकालीन जलवाहिनी बदलणे आणि नवीन टाकणे ही कामे २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पानुसार हाती घेण्यात येणार आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील पाणीपुरवठा सुरळीत व शुद्ध पाणीपुरवठा होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
जलवाहिनी फुटण्याचे प्रकार
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांचे जाळे हे सुमारे सहा हजार किलोमीटरचे असून, ते ब्रिटिशकालीन आहे. या जलवाहिन्यांचे आयुष्य संपले असून मुंबईत मेट्रो, रस्ते यांच्यासह विविध प्राधिकरणांची कामे सुरू असून, या कामांच्या वेळी जीर्ण जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे या जलवाहिन्या बदलण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
२०२६-२७च्या अर्थसंकल्पानुसार हाती घेण्यात आलेली कामे
- जुन्या जलवाहिन्या बदलणे - १२४.६८ कि.मी
- नवीन जलवाहिन्या टाकणे - १३२.७० कि.मी.
- झडपांच्या कक्षांची दुरुस्ती व पुनर्बांधकाम - २,५११ नग
- सेवा जलजोडण्यांचे नूतनीकरण - ६२ हजार ९८९ नग
- सेवा जलजोडण्यांचे जुडगे काढणे - १२,००० नग
