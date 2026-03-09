टाटा पॉवरचा ‘स्लेफफोर्स’सोबत भागीदारी
मुंबई, ता. ९ : देशभरातील रूफटॉप सोलर (छतावरील सौरऊर्जा), ईव्ही चार्जिंग आणि इंटेलिजेंट एनर्जी मॅनेजमेंट व्यवसाय डिजिटलच्या माध्यमातून सक्षम होणार आहे. त्यासाठी टाटा पाॅवरने जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या कंपनी सेल्सफोर्ससोबत भागीदारी केली आहे. वेगाने वाढणाऱ्या सोलर पॅनेल, ईव्ही चार्जिंग आणि स्मार्ट होम सोल्यूशन्स व्यवसायाला डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडणे, हा या भागीदारीचा मुख्य उद्देश आहे. भारताने ‘नेट-झीरो’ (प्रदूषण मुक्त) उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर टाटा पाॅवर आणि सेल्सफोर्समधील भागीदारीने नेट झीरोचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. याद्वारे एआय आणि ऑटोमेशनचा वापर करून एक सुरक्षित आणि स्मार्ट क्लीन एनर्जी सिस्टीम तयार केली जाईल. यामुळे कामाचा वेग वाढेल आणि ग्राहक व भागीदारांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील. या बदलाचा एक भाग म्हणून टाटा पॉवरने आपली उपकंपनी टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेडमध्ये सेल्सफोर्सची प्रणाली लागू केली आहे.
