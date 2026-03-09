गटाराच्या काठावर मुलांसह महिलांची रात्र
उल्हासनगरात नागरिकांचे छत्र हरपले
सुशोभीकरणाच्या नावाखाली संसार उद्ध्वस्त?
उल्हासनगर, ता. ९ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ५ मधील एकतानगर येथे नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या कारवाईनंतर अनेक नागरिकांचे छत्र हरपले आहे. घरांचा मलबा अजूनही तसाच पडून असताना महिलांना आपल्या लहान मुलांसह गटाराच्या कडेला किंवा मोकळ्या जागेत रात्र काढण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे सरकार महिला सन्मान आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या घोषणा करत असताना दुसरीकडे महिला दिनाच्या काळातच डोक्यावरचे छप्पर हिरावले गेल्याची वेदना व्यक्त करत पीडित महिलांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ५ मधील एकता नगर येथे शिवमंदिर सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी उल्हासनगर महापालिकेकडून नुकत्याच करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर सुमारे ३१ कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. गेल्या चार ते पाच दशकांपासून या परिसरात वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांची घरे काही मिनिटांत जमीनदोस्त झाल्याने अनेक नागरिक बेघर झाले आहेत. घरे पाडल्यानंतर या कुटुंबांपुढे निवाऱ्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. सध्या अनेक महिला आपल्या लहान मुलांना घेऊन गटाराच्या कडेला किंवा मोकळ्या जागेत रात्र काढण्यास मजबूर आहेत. दिवस उजाडला की पुढे काय करायचे, कुठे जायचे आणि मुलांना काय खाऊ घालायचे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहत असल्याचे पीडितांकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे एकतानगर परिसरात हळहळ आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पीडित कुटुंबांना तत्काळ पर्यायी निवास व मदत देण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
या घटनेनंतर पीडित महिलांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सरकार महिला सन्मान, लाडकी बहीण योजना आणि महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करत असते. मात्र, महिला दिनाच्या काळातच आमच्या डोक्यावरचे छप्पर काढून घेतले गेले. आम्ही आणि आमची लहान मुले आता उघड्या आकाशाखाली राहण्यास मजबूर आहोत,” अशी वेदनादायक प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
