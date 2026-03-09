शेतकरी महिलांचा एल्गार
अंबरनाथ, ता. ९ (वार्ताहर) : तालुक्यातील पालेगाव (फणशीपाडा) येथील शेतकरी महिलांनी आपल्या शेतीच्या हक्कासाठी पुन्हा संघर्षाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून जमीन संपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्याची माहिती मिळताच संतप्त महिलांनी ‘आमचा सातबारा कोरा करा, अन्यथा पुन्हा बेमुदत उपोषण करू’, असा इशारा प्रशासनाला दिला आहे. वर्षभरापूर्वी झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी न झाल्याने महिला शेतकरी आक्रमक झाल्या आहेत.
पालेगाव (फणशीपाडा) येथील जमिनी या वडिलोपार्जित आणि कायदेशीर मालकीच्या असल्याचा दावा स्थानिक शेतकरी करत आहेत. विशेषतः महादू गंगाराम सांबारे यांच्या कुटुंबाची जमीन वडिलोपार्जित असल्याचे सांबारे परिवाराने सांगितले. या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण किंवा बेकायदा ताबा घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. पालेगाव येथील शेतकऱ्यांची उपजावू जमीन अंबरनाथ औद्योगिक टप्पा क्रमांक दोनसाठी संपादित केली होती. मात्र, हे संपादन रद्द करून सातबारा कोरा करण्याची मागणी शेतकरी अनेक वर्षांपासून करत आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन, उपोषण आणि प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महिला शेतकऱ्यांनी शेताच्या बांधावर बसून पुन्हा बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची आम्हाला गरज नाही. आमची उपजाऊ जमीन परत द्या आणि सातबारा कोरा करा, अशी ठाम भूमिका शेतकरी महिलांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या प्रश्नावर आमदार सुलभा गायकवाड व आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तरीही प्रशासनाकडून निर्णय लांबणीवर पडत असल्याने शेतकरी महिलांचा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आश्वासनाचे गाजर
ठाणे येथील महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयात या संदर्भात २८ मार्च २०२५ मध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. बैठकीला आमदार डॉ. बालाजी किणीकर व आमदार सुलभा गायकवाड उपस्थित होत्या. बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली होती; तसेच उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर यांच्या अहवालानंतर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, वर्ष उलटूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत.
महिलांच्या या आंदोलनाला उपसरपंच नरेश गायकर यांनी ठाम पाठिंबा दर्शविला आहे. शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ केला जात असून त्यांची जणू थट्टाच सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली. काकोले, गोडपे, शिरवली आणि आंबे या चार गावांचा अपवाद वगळता इतरत्र विकासकामे करावीत; मात्र आमच्या उपजाऊ जमिनी औद्योगिक विकासासाठी संपादित करू नयेत आणि शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करण्यात यावेत, या महिलांच्या मागणीला त्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला.
- नरेश गायकर, उपसरपंच
अंबरनाथ : पालेगाव (फणशीपाडा) येथे शेतीच्या हक्कासाठी महिला शेतकऱ्यांनी शेताच्या बांधावर बसून आंदोलन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.