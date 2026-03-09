उल्हासनगर हादरले : सफाई कामगाराची हत्या, धक्क्याने पत्नीची आत्महत्या; दुहेरी शोकांतिका
उल्हासनगरमध्ये सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या
जगताप यांच्यावर चाकूचे ३२ वार; धक्क्याने पत्नीची आत्महत्या
उल्हासनगर, ता. ९ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमध्ये सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या झाल्याची घटना सोमवारी (ता. ९) उघडकीस आली. कॅम्प क्रमांक ३ मधील सफाई कर्मचारी महादू जगताप यांची नशेत असलेल्या इसमाने चाकूचे ३२ वार करीत निर्घृण हत्या केली. या घटनेचा मानसिक धक्का सहन न झाल्याने काही तासांतच त्यांच्या पत्नीने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. या दुहेरी शोकांतिकेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, शहरात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महादू जगताप हे उल्हासनगर कॅम्प १ मधील शहाड गावठाण परिसरात वास्तव्यास होते. ते कोणार्क इन्व्हायरो कंपनीमध्ये सफाई कामगार म्हणून काम करीत होते. सकाळी कामावर असताना कॅम्प क्रमांक ३ येथील माजी नगरसेविका इंदिरा उदासी यांच्या घरासमोर एका नशेत असलेल्या इसमाने त्यांच्यावर अचानक चाकू हल्ला केला. या हल्ल्यात नशेखोर इसमाने महादू जगताप यांच्यावर तब्बल ३२ वार केले. यात ते गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
घटनेची माहिती मिळताच मध्यवर्ती पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर आवताडे आणि पोलिस निरीक्षक तुकाराम पादीर हे तातडीने आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी पंचनामा करीत तपास सुरू केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, लढा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्मचाऱ्यांनी या घटनेच्या निषेधार्थ काम बंद आंदोलन सुरू केले. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करीत अवघ्या एका तासाच्या आत आरोपी दुर्गेश गुप्ता याला अटक केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेश काळे तसेच पोलिस कर्मचारी प्रशांत धुळे आणि किशोर काळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
.................
पत्नीची आत्महत्या
पतीच्या मृत्यूची बातमी समजताच महादू जगताप यांच्या पत्नीला मानसिक धक्का बसला. या धक्क्यामुळे त्यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. या दुहेरी शोकांतिकेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून, नागरिकांकडून तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
...............
लढा संघटनेतर्फे काम बंद
जगताप यांच्या हत्येनंतर सफाई कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ लढा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप गायकवाड यांच्या वतीने उद्या काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करावी, मृत कामगाराच्या कुटुंबाला न्याय आणि आर्थिक मदत द्यावी तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
...................
चिमुकल्यांवर दुःखाचा डोंगर
महादू जगताप यांना सात वर्षांची मुलगी आणि चार वर्षांचा मुलगा असून, आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही चिमुकल्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. परिसरातील नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मुलांच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली असून, प्रशासनाने तातडीने पुढाकार घेऊन त्यांच्या संगोपन व शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.