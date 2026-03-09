तुर्भे येथेचभरधाव हायड्रा क्रेनच्या धडकेत दुचाकीवरील दोन तरुणांचा मृत्यु
हायड्रा क्रेनच्या धडकेत
दोन तरुणांचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) : तुर्भे येथून खारघर येथे जाणाऱ्या तरुणांच्या दुचाकीला हायड्रा क्रेनने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोघा तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. ८) दुपारी सायन-पनवेल मार्गालगत घडली. तुर्भे पोलिसांनी हायड्रा क्रेनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, या घटनेचा अधिक तपास करण्यात येत आहे.
अपघातामध्ये यासिन मोहम्मद अली मुस्तफा (२१) आणि साकेत प्रशांत कमलेश (२०) या दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. यासिन हा खारघरमध्ये तर साकेत हा मानखुर्द येथे राहण्यास होता. हे दोघेही मित्र रविवारी (ता. ८) दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास तुर्भे एमआयडीसीतून सायन-पनवेल मार्गलगलतच्या रस्त्याने जात असताना भरधाव हायड्रा क्रेनने त्यांच्या दुचाकीला उजव्या बाजूने धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती, की दुचाकीवरील दोघे तरुण गंभीर जखमी झाले. त्यामुळे दोघा जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापूर्वीच दोघांचा मृत्यू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. या अपघातानंतर क्रेनचालकाने जखमींना कोणतीही वैद्यकीय मदत न देता पलायन केले होते. मात्र तुर्भे पोलिसांनी क्रेनचालक रवींद्र बलविंदर सिंग (२५) याचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.