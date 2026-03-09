वाढवण बंदर व अन्य प्रकल्पांविरोधात २३ मार्चला मुंबईत महा मोर्चा
२३ मार्चला मुंबईत ‘महा’ मोर्चा
वाढवण बंदर व इतर विविध प्रकल्पांविरोधात एल्गार
कासा, ता. ९ (बातमीदार) ः वाढवण बंदर व इतर विविध प्रकल्पांविरोधात निसर्गदत्त साधनसंपत्तीच्या रक्षणासाठी भूमिपुत्र, मच्छीमार, शेतकरी आणि कष्टकरी जनता एकवटली आहे. येत्या २३ मार्च रोजी मुंबईत गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान असा भव्य ‘महा मोर्चा’ काढण्यात येणार असल्याची घोषणाही या वेळी करण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढवण येथील तिघरेपाडा येथे असलेल्या मुंडेश्वरी देवीच्या मंदिरात सोमवारी (ता. ९) सकाळी बैठक घेऊन मोर्चाच्या प्रचाराचा शंखनाद करण्यात आला असून, या महा मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बैठकीदरम्यान मुंडेश्वरी मातेच्या चरणी नारळ अर्पण करून गाऱ्हाणे घालण्यात आले. ‘ज्या निसर्गाने आणि समुद्राने आम्हाला पिढ्यानपिढ्या जगवले, त्याचे रक्षण करण्याची ताकद आम्हाला दे,’ अशी प्रार्थना या वेळी उपस्थितांनी व्यक्त केली. बैठकीनंतर गावागावांत जाऊन जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला असून, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती तसेच विविध मच्छीमार, आदिवासी आणि युवक संघटना यात सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
‘हा लढा केवळ एका गावाचा किंवा समाजाचा नसून येणाऱ्या पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडू,’ असा विश्वास आंदोलनाच्या समन्वयकांनी व्यक्त केला. २३ मार्च रोजी सकाळी १० वाजता गिरगाव चौपाटी येथे हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
