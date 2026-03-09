पुण्यात घर घेण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण!
ठाण्यात रंगणार भव्य ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’; १४ आणि १५ मार्चला ‘प्रॉपर्टी महायात्रा’
ठाणे, ता. ९ : बदलत्या जीवनशैलीत हक्काच्या, हवेशीर आणि सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशा घराची ओढ प्रत्येकाला लागली आहे. आपल्या बजेटमध्ये घर कुठे मिळेल?, कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करणारा प्रकल्प कोणता? अशा असंख्य प्रश्नांचे काहूर ग्राहकांच्या मनात असते. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि स्वप्नातील घराचे असंख्य पर्याय एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे १४ आणि १५ मार्च रोजी भव्य ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
एकाच छताखाली घरांचे शेकडो पर्याय ठाण्यातील हॉटेल टिप टॉप प्लाझा येथे होणाऱ्या या प्रदर्शनात पुण्यातील नामवंत विकसकांचे प्रकल्प सादर केले जाणार आहेत. यामध्ये ग्राहकांना आरामदायी सदनिकेचे १, २ आणि ३ बीएचकेचे विविध पर्याय पर्याय थेट पाहता येतील. तसेच बंगलो, रो-हाउस आणि रिडेव्हलपमेंटमधील आधुनिक सदनिकेबरोबरच गुंतवणुकीसाठी एन. ए. प्लॉट्सचे आकर्षक पर्याय उपलब्ध असतील.
थेट विकसकांशी संवाद
या एक्स्पोचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकांना घराच्या लोकेशनपासून ते किमतीपर्यंतची सर्व माहिती थेट बिल्डर्स आणि विकसकांकडून मिळणार आहे. यामुळे मध्यस्थांशिवाय पारदर्शक व्यवहार करण्याची संधी घरखरेदीदारांना मिळेल. सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि हक्काचे घर खरेदी करण्यासाठी हीच ‘योग्य वेळ’ असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रदर्शनाची वैशिष्ट्ये:
आवाक्यातील किमतीत हवी तशी मोठी व आरामदायी घरे.
गृहकर्जाबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.
गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित आणि खात्रीशीर प्रकल्प.
कार्यक्रमाची माहिती :
कधी : शनिवार, १४ आणि रविवार, १५ मार्च २०२६
कुठे : हॉटेल टिप टॉप प्लाझा, चेक नाका, ठाणे (पश्चिम).
वेळ : सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत.
संपर्क: ९९२२९१३२९४
