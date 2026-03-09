आनंदनगर MIDC हादरले; केमिकल कंपनीतील आगीत स्फोटांची मालिका, अनेक कंपन्यांना झळ
आनंदनगर एमआयडीसी हादरली
स्फोटांची मालिका; अनेक कंपन्यांना झळ
अंबरनाथ, ता. ९ (वार्ताहर) ः येथील आनंदनगर एमआयडीसी परिसरात सोमवारी (ता. ९) सायंकाळी भीषण आग लागली. श्री गणेश केमिकल कंपनीला लागलेल्या या आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केले. कंपनीत साठवून ठेवलेल्या रासायनिक ड्रमचे एकामागोमाग एक स्फोट झाल्याने परिसर दणाणून गेला. स्फोटांची मालिका सुरू झाल्याने आग वेगाने पसरत गेली आणि काही वेळातच संपूर्ण कंपनी जळून खाक झाली. आग विझवण्याच्या काम रात्री सुरू होते.
ही आग सायंकाळी साडेपाच ते सहा वाजण्याच्या सुमारास लागल्याचे सांगितले जात आहे. आगीची तीव्रता इतकी भीषण होती की, धुराचे प्रचंड लोट अनेक किलोमीटर अंतरावरून दिसत होते. काळ्या धुराचे ढग आकाशात पसरल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या आगीची झळ शेजारील मिरॅकल आणि आय क्लाउड-९ या कंपन्यांनाही बसली असून, त्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आगीमुळे परिसरात केमिकलचा उग्र वास पसरला होता. धुराचे लोट बदलापूरच्या दिशेने दूरवर पसरल्याने नागरिकांमध्ये काही काळ घबराटीचे वातावरण होते. घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या एकूण सहा गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. अंबरनाथ नगर परिषद अग्निशमन दलाचे प्रमुख भागवत सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान, या घटनेमुळे जवळील पालेगाव तसेच आनंदनगर एमआयडीसी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही काळ परिसरातील वाहतुकीवरही परिणाम झाला.
यंत्रणा तातडीने सज्ज
‘‘आग अत्यंत तीव्र स्वरूपाची होती. विविध अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल करण्यात आल्या. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची अतिरिक्त मदतही मागविण्यात आली. केमिकलची साठवणूक असल्याने आगीची तीव्रता सुरुवातीला खूप जास्त होती. काही टँकरमध्ये असलेले रसायन बाहेर सांडल्याने रस्त्यावरही केमिकल वाहत होते. त्यामुळे सुमारे अर्धा किलोमीटर परिसरात परिस्थिती गंभीर झाली होती. जवळच मिरॅकल केबल कंपनी तसेच ठाकूरपाडा गाव असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष पथक तैनात करण्यात आले. सध्या आग नियंत्रणात असून, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची माहिती नाही. घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे पुढील काम सुरू आहे,’’ अशी माहिती अग्निशमन अधिकारी भागवत सोनोने यांनी दिली.
धुराचे मोठे लोट!
एमआयडीसीतील व्यापाऱ्यांच्या ‘आमा’ संघटनेचे अध्यक्ष उमेश तायडे यांनी सांगितले की, श्री गणेश केमिकल कंपनीला आग लागल्यानंतर हवेतून केमिकलचे कण पसरल्याने आग वेगाने इतर कंपन्यांकडे पसरली. त्यामुळे धुराचे मोठे लोट आणि केमिकलचा उग्र वास परिसरात पसरला होता.
जीवितहानी नाही!
शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रमेश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आगीत मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान झाले असले तरी कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. आगीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
