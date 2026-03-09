आरोपीची पोक्सो गुन्ह्यातून सहा वर्षांनंतर सुटका
पीडिता अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध करण्यास अपयशी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध करण्यास सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच गेल्या सहा वर्षांपासून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाप्रकरणी कारागृहात असलेल्या आरोपीची निर्दोष सुटका केली.
न्यायालयासमोर आलेले पुरावे, पीडितेचे वय, आरोपीने तिचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याबाबत संशय निर्माण झाल्याचे निरीक्षणही न्या. आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने आरोपीची निर्दोष सुटका करताना नोंदवले. तथापि, आरोपीच्या काकाच्या घरी पीडिता आठवडाभर होती, तिथे त्यांची पत्नी, दोन मुली आणि एक मुलगाही होते. पीडिता त्यांच्याकडे आरोपीविषयी तक्रार करू शकली असती. मात्र, तिने कोणतीही तक्रार केली नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. उत्तर प्रदेशात जाणाऱ्या गाडीमध्ये पोलिस होते. पीडिता पोलिसांकडे किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे मदत मागू शकत होती. त्यामुळे आरोपी तिला बळजबरीने घेऊन गेला का आणि तिच्याशी त्याने बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवले होते का? याबद्दल शंका निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयात सादर केलेले सर्व पुरावे संबंधित वेळी पीडिता ही अल्पवयीन होती आणि आरोपीने तिचे अपहरण केले होते, हे निःसंशयपणे सिद्ध करत नाहीत. त्यामुळे आरोपी संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सुटकेस पात्र असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
अपहरण केल्याचा आरोप
पीडितेच्या आईने मार्च २०१९ मध्ये मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती, १४ मे २०१९ मध्ये पोलिसांनी आरोपी आणि मुलीला ताब्यात घेतले. त्या वेळी आरोपीने तिचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे मुलीने आईला सांगितले. पीडितेनुसार, १० मार्च २०१९ रोजी रात्री ११ वाजता ती परिसरात फिरत असताना आरोपीला भेटली, पीडिता घाबरली असल्यामुळे तो रिक्षाने तिला त्याच्या नातेवाइकाकडे घेऊन गेला. तिथे ती आठ दिवस राहिली. त्यादरम्यान, त्याने तिच्याशी वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले.
निकालाविरोधात अपील
पोलिसांच्या आरोपांनुसार, आरोपी नंतर मुलीला उत्तर प्रदेशात घेऊन गेला. नंतर पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेऊन मुंबईला आणले आणि त्याच्यावर खटला चालवला. विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दोषी ठरवून १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. आरोपीने आधीच सहा वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा भोगली आहे. आरोपीने विशेष सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
