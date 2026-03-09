‘आरटीई’च्या प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
नागपूर खंडपीठाने एक किमीच्या अटीला दिली अंतरिम स्थगिती
मुंबई, ता. ९ : शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राज्यात सुरू असलेल्या आरटीई प्रवेशासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शाळांच्या निवडीसाठी एक किमी अंतराच्या टाकलेल्या अटींवर सोमवारी (ता. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. त्यावर मंगळवार, १० मार्चला पुन्हा सुनावणी होणार आहे; मात्र या सुनावणीत न्यायालयाने एक किमी अंतराची अट काढून टाकण्याचे अंतिम आदेश जारी केल्यास ही प्रक्रियाच अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील आठ हजार ६९४ खासगी शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या एक लाख १४ हजार ४८९ जागांवरील प्रवेशासाठी आतापर्यंत पालकांनी एक लाख ८५ हजार ८५९ अर्ज केले आहेत. यात यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत विभागाने काही बदल करून शाळा निवडीसाठी एक किमी अंतरातीलच शाळांचा पर्याय दिला आहे. या पर्यायामुळे राज्यातील शेकडो पालकांना एक किमीच्या अंतरातील शाळा मिळाल्या नसल्याने याविरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. विभागाने आरटीई कायद्यानुसार ही अट तीन किमी ठेवावी, अशी मागणीही विविध संघटना, पालक तसेच विधानमंडळातही अनेक आमदारांनी केली होती. त्यात कोणताच बदल न झाल्याने काही पालक संघटनांनी नागपूर खंडपीठात २९ फेब्रुवारीला जनहित दाखल केली. त्यावर आज सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेत शालेय शिक्षण विभागावर ताशेरे ओढत शाळांच्या निवडीच्या एक किमी अंतराच्या अटीला न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच त्यावर मंगळवारी सुनावणी ठेवली. या सुनावणीदरम्यान ही अट काढण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील सर्वच आरटीई नोंदणीची प्रक्रिया पालकांना नव्याने करावी लागेल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पालकांसह शालेय शिक्षण विभागालाही अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे नोंदणीची प्रक्रिया नव्याने करावी लागल्यास पुन्हा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.
‘आप’कडून निषेध
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या चुकीचा आम आदमी पक्षाकडून निषेध व्यक्त करीत यासाठी कायदेशीर बाबी समोर ठेवल्या होत्या. यावर नागपूर न्यायालयामध्ये पालकांच्या वतीने ॲड. दीपक चटप आणि ॲड. बोधी रामटेके यांनी बाजू मांडली. दुसरीकडे हे प्रकरण सामाजिक बांधिलकी मानणाऱ्या वकिलांनी लढवल्याने एक किमी अंतराची शाळांची अट आणि त्या विषयाला स्थगिती मिळाली असल्याचे आप पालक युनियनचे प्रमुख मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.
