अल्पवयीन लेकीवर बलात्कार करणाऱ्याची जन्मठेप कायम
अल्पवयीन लेकीवर बलात्कार करणाऱ्याची जन्मठेप कायम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : स्वतःच्याच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या बापाची जन्मठेपेची शिक्षा सोमवारी (ता. ९) उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि बाप-लेकीच्या नात्यातील विश्वासघात पाहता आरोपी याच शिक्षेस पात्र असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच आरोपीने जन्मठेपेची ही शिक्षा मरेपर्यंत भोगायची असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पीडिता तिच्याच वडिलांविरुद्ध खोटे परंतु इतके गंभीर आणि कठोर आरोप करू शकते, हे अस्वीकार्य असल्याचेही न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नोंदवले. तसेच पीडिता दहावीत शिकत होती. तिच्या शाळेत पोलिस दीदी आउटरीच कार्यक्रमादरम्यान तिने समुपदेशकाला वडिलांनी तिच्यावर वर्षानुवर्षे केलेल्या लैंगिक अत्याचाराबद्दल सांगितले. त्यानंतर आरोपीवर बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा नोंदवला. आरोपीने तिच्यावर २०१२ ते २०१८ दरम्यान अनेकदा लैंगिक अत्याचार केले. पोक्सोअंतर्गत स्थापन विशेष सत्र न्यायालयाने मार्च २०२०मध्ये आरोपीला दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
...
न्यायालय म्हणाले...
१. मुलीचे शिक्षण थांबवल्याने खोट्या आरोपात गुंतवल्याचा आरोप बापाने केला होता; परंतु आरोपीने यापूर्वी मुलीच्या शाळेतील नोंदी आणि प्रतिज्ञापत्रात तिची जन्मतारीख १५ फेब्रुवारी २००२ असल्याचे मान्य केले होते, याकडे खंडपीठाने लक्ष दिले. तसेच या कागदपत्रांना, विशेषकरून शाळेतील नोंदींना अन्य कोणत्याही वैद्यकीय कागदपत्रांपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे, त्यासोबतच न्यायालयाने पीडितेच्या धाडसाचेही प्रामुख्याने कौतुक केले.
२. आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले, हे फिर्यादी पक्षाने संशयापलीकडे सिद्ध केलेले आहे. एखादे मूल पालकांवर रागावू शकते; परंतु केवळ याच कारणास्तव पीडितेने तिच्या जन्मदात्याविरुद्ध इतके गंभीर, कठोर आरोप केले आहेत हे स्वीकारणे त्रासदायक असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने त्याची जन्मठेप कायम ठेवली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.