महिला चालविणार एनएमएमटी बस

नवी मुंबईतील ४०० महिला होणार बसचालक
वाशी ता, ९ (बातमीदार) ः जागतिक महिला दिनानिमित्त नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने विष्णुदास भावे नाट्यगृह येथे सोमवारी (ता. ८) आयोजित समारंभात महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली. नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील यांनी महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण म्हणजेच खऱ्या अर्थाने स्त्री सक्षमीकरण असल्याचे सांगत, आगामी काळात महापालिका क्षेत्रातील महिलांना विविध माध्यमांतून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रम (एनएमएमटी)मध्ये पहिल्या टप्प्यात ४०० महिलांना बसचालक म्हणून रुजू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा महापौर सुजाता पाटील यांनी केली.
महिलांना बसचालक म्हणून सक्षम बनविण्यासाठी त्यांना आवश्यक असे संपूर्ण तांत्रिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणाची जबाबदारी महापालिकेच्या समाजविकास विभागावर सोपविण्यात आली असून, या योजनेत नवी मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे महिलांना स्वावलंबी बनण्याची मोठी संधी मिळणार असून, सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. या माध्यमातून स्त्री सक्षमीकरणाचे नवे दालन नवी मुंबईत खुले होईल, असा विश्वास महापौर सुजाता पाटील यांनी व्यक्त केला.
