नवी मुंबई महापालिकेची ‘अभय योजना’ जाहीर
विलंब दंडावर ५० टक्के सवलत; ३१ मार्चपर्यंत कर भरण्याची संधी
वाशी, ता. ९ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेकडून मालमत्ता कर थकबाकीदारांना दिलासा देण्यासाठी विशेष ‘अभय योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत मालमत्ता कराची रक्कम एकरकमी भरल्यास विलंब दंडावर तब्बल ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. ही योजना मंगळवारी (ता. १०) सकाळी १० वाजल्यापासून ते ३१ मार्चपर्यंत रात्री १२ वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. रस्तेविकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा, उद्याने, क्रीडांगणे तसेच विविध नागरी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागरिकांकडून मिळणाऱ्या मालमत्ता कराचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. त्यामुळे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक नागरिकाने वेळेत मालमत्ता कर भरणे ही सामाजिक व नागरी जबाबदारी आहे.
महापालिकेकडून मालमत्ता करवसुलीसाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून, त्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक मालमत्ताधारकांनी आपला कर नियमितपणे भरून शहराच्या विकासात योगदान दिले आहे. तथापि, काही मालमत्ताधारकांकडे अद्याप कराची थकबाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर थकबाकीदारांना दिलासा देत त्यांना कर भरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी कर आकारणी व संकलन विभागामार्फत ही विशेष ‘अभय योजना’ लागू करण्यात आली आहे.
कर भरण्याची सुविधा
महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. www.nmmc.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच ‘My NMMC-माझी नवी मुंबई’ या मोबाईल ॲपद्वारे कराचा भरणा करता येणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस आणि यूपीआय या माध्यमांचा वापर करून कर भरता येईल. तसेच ज्यांना प्रत्यक्ष भरणा करायचा आहे त्यांच्यासाठी महापालिकेच्या मुख्यालयासह सर्व विभाग कार्यालये व संलग्न भरणा केंद्रांवर रोख, धनादेश किंवा धनाकर्षाद्वारे कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
अभय योजनेच्या अटी व शर्ती
योजना महापालिका क्षेत्रातील थकीत मालमत्ताधारकांसाठी लागू.
आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ पर्यंतची संपूर्ण थकबाकी एकरकमी भरल्यास योजनेचा लाभ.
मूळ मालमत्ता करावर सवलत नसून, मूळ कर व सवलतीनंतरचा विलंब दंड एकरकमी भरणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या प्रारंभापूर्वी किंवा समाप्तीनंतर भरलेल्या करावर कोणतीही सूट अथवा परतावा मिळणार नाही.
