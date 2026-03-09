तारापूर एमआयडीसीत गवताला आग
तारापूर एमआयडीसीत गवताला आग
बोईसर, ता. ९ (वार्ताहर) : तारापूर एमआयडीसी परिसर व आसपासच्या भागात गेल्या काही दिवसांत गवताला आग लागण्याच्या सलग घटनांमुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, अग्निशमन दलाच्या तत्पर आणि जलद कारवाईमुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळला असून, जीवितहानी किंवा मोठे आर्थिक नुकसान टळल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तारापूर एमआयडीसीतील एन-झोन परिसरात गंगवाल व सगीता केमिकल कंपनीच्या मागील बाजूस असलेल्या मोकळ्या जागेतील कोरड्या गवताला अचानक आग लागली. ही आग वेगाने पसरत कंपनीच्या मागील भिंतीपर्यंत पोहोचल्याने औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.