शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर डहाणूत बैठक
कासा, ता.१० (बातमीदार) ः ग्रामीण भागातील शेती व पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करून शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डहाणू विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीची पहिली बैठक सोमवारी डहाणू येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी डहाणूचे आमदार विनोद निकोले होते.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील शेत व पाणंद रस्ते यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने जलदगती व सुलभ कार्यपद्धतीने विकसित करण्यासाठी ही योजना महसूल विभागामार्फत राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे तसेच संबंधित विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याच्या उद्देशाने डहाणू विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुलभ रस्ते उपलब्ध करून देणे, पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या अडचणी कमी करणे तसेच कृषी उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होण्यासाठी पाणंद रस्त्यांचे नियोजनबद्ध विकास करण्यावर भर देण्यात आला. या बैठकीस डहाणूचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी, डहाणू व तलासरीचे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, तालुका कृषी अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
