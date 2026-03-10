दिशादर्शक फलकामुळे गोंधळ
दिशादर्शक फलकामुळे गोंधळ
‘खुडेद’ ऐवजी ‘खुडेल’उल्लेखामुळे संभ्रम
विक्रमगड, ता.१० (बातमीदार)ः तालुक्यातील वेहेलपाडा जवळील खुडेद फाटा येथील दिशादर्शक फलकावर ‘खुडेद’ गावाचा उल्लेख ‘खुडेल’ असा करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवासी, स्थानिक नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
मुख्य रस्त्यालगत महत्त्वाच्या वळणावर हा दिशादर्शक फलक हा लावण्यात आला आहे. या मार्गावरून अनेक गावे जोडली गेली असल्याने दररोज वाहनांची वर्दळ असते. बाहेरगावाहून येणाऱ्या वाहनचालकांना योग्य दिशा समजावी, यासाठी दिशादर्शक फलक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, गावाच्या नावातच चूक झाल्याने ऐतिहासिक नोंदींमध्ये अस्तित्व असलेल्या खुडेद ग्रामस्थांनी प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.
----------------------------
ग्रामस्थांमध्ये नाराजी
सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या फलकांवरील माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागाकडून चुकीची लवकरात लवकर दखल घेऊन योग्य बदल करण्यात यावेत, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.