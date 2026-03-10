अंबरनाथमध्ये स्वच्छता मोहिमेचा नवा आदर्श
अंबरनाथ, ता. १० (वार्ताहर) : शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अंबरनाथ येथील युवा नगरसेवक निखिल चौधरी यांनी प्रभागात दिवसातून दोन वेळा कचरा संकलनाची व्यवस्था सुरू केली आहे. या उपक्रमामुळे प्रभाग स्वच्छ आणि चकाचक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हॉटेलमधून निघणारा कचरा रस्त्यावर साचू नये, यासाठी सकाळी व संध्याकाळी अशा दोन सत्रांमध्ये घंटागाडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे कचरा थेट संकलित होऊन त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात आहे. याशिवाय प्रभागात केवळ वरवरची स्वच्छता न करता ‘डीप क्लीनिंग’ मोहीमही राबविण्यात येत आहे. यात नागरिकांचाही सहभाग घेतला जात आहे. अंबरनाथ पूर्व भागातील रेल्वे स्थानक परिसरात मोठी गर्दी होत असल्याने या परिसराच्या स्वच्छतेसाठी विशेष नियोजन केले असून, कचरा उचलण्यासाठी गाड्यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. आपला प्रभाग स्वच्छ व सुंदर ठेवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. पालिकेच्या यंत्रणेसोबत नागरिकांनीही सहकार्य केल्यास स्वच्छतेचे चित्र बदलू शकते, असे आवाहन नगरसेवक निखिल चौधरी यांनी केले.
कोट्यवधींची निविदा
अंबरनाथ नगर परिषदेकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कोट्यवधी रुपयांची निविदा काढण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात कामात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून येत आहे. आवश्यक घंटागाड्यांची कमतरता आणि अटींनुसार काम न झाल्याने शहरात काही ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचत असल्याची टीका होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.