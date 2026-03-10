महिला निरोगी असेल तर संपूर्ण कुटुंब देखील निरोगी राहते : नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे
महिला निरोगी असेल तर संपूर्ण कुटुंब देखील निरोगी राहते : नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे
रोहा, ता.९ ( बातमीदार ) :
कुटुंबातील महिला निरोगी असेल तर आपले कुटुंब देखील निरोगी राहते आणि आपला समाज देखील निरोगी राहतो. म्हणूनच तुम्ही तुमच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे असे मत रोहा येथील कुणबी भवन हॉल मध्ये धावीर वेलनेस सेंटरच्या महिला दिनाच्या कार्यक्रम प्रसंगी बोलताना नगराध्यक्षा कु वनश्री समीर शेडगे यांनी व्यक्त केले.
यावेळी व्यासपीठावर रोहा अष्टमी नगर परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण समिती सभापती सौ.निता हजारे, उपसभापती सौ.गौरी बारटक्के, नगरसेविका प्रियंका धनावडे, सुप्रिया जाधव, समिधा आष्टीकर, प्रतिभा कोंडे आणि धावीर वेलनेस सेंटर आरोग्य सल्लागार ज्योती अविनाश पवार आदी उपस्थित होत्या.
यावेळी त्या म्हणाल्या की, हल्ली रोजच्या धका धकीच्या जीवनात महिलांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. महिलांनी व्यायाम आणि आहार या दोन्ही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या कार्यक्रमात धावीर वेलनेस सेंटर च्या आरोग्य सल्लागार ज्योती पवार मॅडम यांनी ही आपले मनोगत व्यक्त केले..
फोटो कॅप्शन : जागतिक महिला दिनानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रम प्रसंगी नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे यांचा सत्कार करताना ज्योती पवार, सभापती निता हजारे, सौ. गौरी बारटक्के, नगरसेविका सौ. सुप्रिया जाधव
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.